Сегодня отменено совместное патрулирование Турции и России на севере Сирии

По данным турецкой прессы, это произошло после атак сирийцев на военнослужащих Турции в Идлибе. Сообщается о гибели четырех военных, девять получили ранения.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может поговорить с Владимиром Путиным о возникшей ситуации. В Кремле сегодня сказали, что подобный разговор может быть быстро согласован.