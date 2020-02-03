Кремль считает преждевременным выносить в публичное пространство информацию о сроках изменений в Конституции РФ

В Кремле считают преждевременным выносить в публичное пространство информацию о сроках и ходе обсуждения изменений в Конституции РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«По мере завершения проработки, по мере вынесения решений как раз эта информация будет публичиться. Сейчас просто ведется работа, и по мере того как будут приниматься решения, они будут обнародоваться. В данном случае здесь президент не может анонсировать весь график. Это многоступенчатый сложный процесс, действительно связанный с общественным обсуждением», — сказал он.