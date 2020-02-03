В российских детских садах активно готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Их воспитанники в возрасте 4-5 лет участвуют в различных постановках на военную тему и одеваются в форму времен войны.

Наиболее распространенная форма мероприятий, проходящих в детских садах в преддверие юбилея Победы – это конкурсы чтецов. В них, например, приняли участие дошколята в Каменск-Уральском. А в Череповце маленькие воспитанники одного из детских садов, облаченные в формы солдат и матросов, стали участниками смотра-конкурса строя и песни. Они были разделены на отряды, некоторые из которых были приглашены на общегородской этап. Отбирали их, в том числе, чиновники мэрии Череповца и депутаты городской думы. На опубликованных фотографиях видно, как некоторые из воспитанников детского сада отдают честь офицеру МЧС. В одном из дошкольных заведений города Сасово Рязанской области, в свою очередь, прошла квест-игра, где маленьким детям в камуфляжах необходимо было преодолевать полосу препятствий, оказать помощь «раненым бойцам» и расшифровать послание от предков. А в Нижневартовске ученикам детсада устроили встречу с участником боевых действий в Чечне, который рассказал о войне и дал подержать в руках автомат ППШ.

Согласно указу Владимира Путина, 2020-й год официально объявлен в России годом памяти и славы.