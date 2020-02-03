Власти Ирана отказываются передавать экспертам новые материалы, касающиеся расследования катастрофы украинского «Боинга» 8-го января. В Тегеране возмущены утечкой файла с записью переговоров иранских диспетчеров, из которых следует, что Иран с самого начала знал о том, что сбил украинский самолет. Иностранная пресса пишет сегодня о разрастающемся конфликте. С обзором некоторых публикаций Ольга Бычкова.

Тегеран предложил выплатить семьям погибших украинцев по 80 тысяч долларов, однако президент Украины Владимир Зеленский считает, что этого недостаточно. В интервью телеканалу ТСН он сказал, что человеческая жизнь не измеряется деньгами, тем не менее Киев будет давить на Иран, чтобы выплаты были больше. Зеленский добавил, что Украина собирается подавать на Иран в международный суд.