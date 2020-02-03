У Госдумы в центре Москвы прошла акция в поддержку политзаключенных

Есть задержанные.

Этим утром у входа в российский парламент был развернут семиметровый баннер с надписью «Свободу всем политзаключенным!». При этом несколько протестующих приковали себя к забору. Они требовали освобождения фигурантов дел «Нового величия», «Сети»* (запрещена в РФ) «московского», «ростовского» и других. «Россия должна стать страной, в которой невозможно и немыслимо преследование за политические взгляды», — заявили активисты. Они пояснили, что пришли к Госдуме, «потому что принятые в стенах именно этого здания репрессивные законы ломают судьбы сотен людей, осужденных за политические убеждения, и отравляют жизнь всей страны». В акции приняли участие члены «Другой России», «Ассоциации народного сопротивления» и волонтеры проектов, поддерживающих политзаключенных. Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, без объяснения причины задержаны семь человек. По словам одного из них, в их числе оказался журналист, который работал на мероприятии с пресс-картой. Ему сказали: «Пройдемте в отдел, там разберемся».

До приезда полиции задержанных удерживали сотрудники ФСО. Затем всех повезли в ОВД «Тверской».