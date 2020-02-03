Российские власти контролируют ситуацию с распространением коронавируса — Мишустин

Российские власти контролируют ситуацию с распространением коронавируса, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами правительства.

По данным Роспотребнадзора, новых заболевших в России не зафиксировано. Состояние двух заболевших китайцев удовлетворительное. В это время на московский вокзал должен был прибыть поезд из Пекина. В Россию он приехал без пассажиров. Почему, рассказывает Мария Китаева Более 130 граждан Китая направлялись в Россию на этом поезде, но границу они так и не пересекли. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в органах власти, по запросу российской стороны из-за угрозы распространения коронавируса всех пассажиров сняли китайские пограничники. Приостанавливают рейсы в КНР все больше авиакомпаний – о соответствующем решении объявили в S7, а также в «Уральских авиалиниях». Наших туристов из Китая перевозчик будет возвращать на чартерах. Меры предосторожности ввел и продуктовый ритейлер «Магнит», отказавшись от поставок фруктов и овощей из Китая. В России пока зарегистрировано два случая заражения, подозрения в остальных случаях не подтвердились, отчитываются в Роспотребнадзоре. Как сообщается, заболевшие гражданин КНР в Забайкальском крае и китайская студентка, находящаяся в Тюмени, чувствуют себя хорошо. В Югре, между тем, госпитализировали трех вахтовиков, летевших с девушкой на самолете – их проверяют на вирус. Также сообщается, что сегодня вернутся домой все организованные туристы, отдыхавшие на острове Хайнань. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что все российские регионы готовы к противодействию распространению коронавируса на территории страны. По данным Bloomberg, из-за коронавируса потребление нефти в Китае уже сократилось на 20%. Аналитики предупреждают, что цена барреля нефти марки Brent может упасть до 47-ми долларов. Китайский фондовый рынок рухнул на фоне распространения коронавируса. Индексы снизились более чем на 9%. Биржи в Китае были закрыты с 23-го января из-за новогодних каникул. Вспышка коронавируса негативно сказывается на экономике Китая, но это влияние не будет иметь глобальных последствий, — считает зам.главы государственного комитета по развитию Лян Вэйлян. Китайские власти подчеркивают, что страна сможет минимизировать экономические последствия эпидемии. Ситуация с коронавирусом уже влияет на экономику России. Какие сегменты российского бизнеса могут пострадать, выясняла газета «Коммерсантъ». Как отмечает «Коммерсантъ», за последнюю неделю из-за коронавируса рынки развивающихся стран потеряли 4 миллиарда долларов. Российский фондовый рынок потерял 80 миллионов.