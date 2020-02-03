Ветеранам Великой Отечественной войны выдадут бесплатные мобильные телефоны

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хиншейн, они будут содержать необходимые полезные номера, так как главное, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать. По словам депутата, рассматривается вопрос о бесплатном использовании таких телефонов.