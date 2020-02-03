Ветеранам Великой Отечественной войны выдадут бесплатные мобильные телефоны

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хиншейн, они будут содержать необходимые полезные номера, так как главное, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать. По словам депутата, рассматривается вопрос о бесплатном использовании таких телефонов.
2020-02-03T13:37:00+03:00
2020-02-03T13:37:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 03 февраля 2020
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