Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте экс совладельца фингруппы «Открытие»

Басманный суд Москвы сегодня доложен рассмотреть ходатайство следователя о заочном аресте бывшего совладельца финансовой группы «Открытие» Бориса Минца. Его обвиняют в растрате 34-х миллиардов рублей. В минувшую пятницу были заочно арестованы двое сыновей бизнесмена. Все они объявлены в розыск.

Борис Минц проживает в Лондоне. Свою вину он не признаёт.