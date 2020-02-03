Рабочая группа по изменению Конституции обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок ко второму чтению. Об этом сообщил сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас. Ранее планировалось, что нижняя палата парламента будет принимать поправки до 6-го февраля, но, как утверждают в группе, их поступает слишком много.
2020-02-03T13:32:00+03:00
2020-02-03T13:36:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 03 февраля 2020
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