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13:32, 03 февраля 2020

Рабочая группа по изменению Конституции обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок

Рабочая группа по изменению Конституции обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок ко второму чтению. Об этом сообщил сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас. Ранее планировалось, что нижняя палата парламента будет принимать поправки до 6-го февраля, но, как утверждают в группе, их поступает слишком много.



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