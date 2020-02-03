В столичных аптеках возник дефицит медицинских масок

Несколько фармацевтов рассказали нашему корреспонденту о том, что спрос на них действительно вырос в последние дни. Впрочем, приобретают маски в больших количествах в основном китайцы.

В настоящий момент число зараженных коронавирусом в Китае превышает 17 тысяч человек. В России выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области.