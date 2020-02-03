Узбекистан и Казахстан демонстрируют готовность сотрудничать с США независимо от РФ – политолог

Узбекистан и Казахстан демонстрируют готовность сотрудничать с Соединенными Штатами Америки независимо от курса России. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов.

«Узбекистан и Казахстан не боятся заявлять свой независимый курс, демонстрировать готовность сотрудничать с Соединенными Штатами в тот момент, когда сотрудничество России с Соединенными Штатами близится к минимальной точке в своей истории», — сказал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео посетил в рамках своего евроазиатского турне Украину, Белоруссию, Казахстан. На понедельник запланирована его встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и участие во встрече с главами МИД пяти стран Центральной Азии.

По итогам встречи президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым М.Помпео заявил, что убежден в налаживании успешного сотрудничества между Соединенными Штатами и Казахстаном. Он отметил, что США поддерживают свободу выбора Казахстана тех стран, с которыми он хочет вступать в деловые отношения, но партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат. Госсекретарь сказал, что приветствует «амбициозные» реформы, анонсированные К.Токаевым. Как стало известно, он также заверил, что американские санкции не затронут Казахстан. В МИДе Казахстана по итогам переговоров заявили, что власти страны рассматривают США как источник новых технологий, инвестиций и стандартов мирового уровня.