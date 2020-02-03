Этой ночью в Майами в 54 раз прошел финальный матч чемпионата по американскому футболу – Супербол

До финала добрались Канзас Сити Чифс и Филадельфия Фортинайнерз. Матч, как обычно стал грандиозным шоу, которое привлекает внимание всей страны и не только. Стоимость рекламы доходит до пяти миллионов долларов за минуту. На этот раз среди роликов были и политические – от президента США Дональда Трампа и Майкла Блумберга. Несколько слотов выкупила китайская социальная сеть тик-ток. В перерыве матча по традиции было грандиозное шоу, главными звездами на котором выступили Шакира и Дженнифер Лопес. Что же до самой игры, то Канзасу удалось ликвидировать преимущество соперников в 10 очков и стать победителям Супербоула. Титула ждали в городе 50 лет. В последний раз клуб выиграл трофей в 1970 году.

Этой весной Сент-Луис стал обладателем главного хоккейного трофея – кубка Стэнли 52 года спустя, а Вашингтон победил в бейсбольной серии через 50 лет после предыдущего успеха.