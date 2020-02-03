Президент Турции Эрдоган рассчитывает переговорить с президентом России в связи с ситуацией в сирийском Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает переговорить с президентом России в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, — сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Анкара заявила, что турецкие военные подверглись обстрелу со стороны сирийских правительственных сил. В результате погибли четверо военнослужащих, еще девять получили ранения. В ответ Турция нанесла удары по сорока целям в Сирии.