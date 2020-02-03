Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, подали к московским школам пять исков на общую сумму 5 мил руб

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, подали к московским школам пять исков на общую сумму 5 миллионов рублей, — сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на данные картотеки арбитражных судов. Основание иска указано только в одном случае – взыскание задолженности.

В декабре 2018-го года стало известно о массовом отравлении детей в московских детских садах и школах. Родители пострадавших детей подали два коллективных иска к поставщикам продуктов – компаниям Пригожина.