Иностранные граждане могут быть депортированы из России в случае выявления у них коронавируса, — Мишустин

Иностранные граждане могут быть депортированы из России в случае выявления у них коронавируса, — предупредил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркивает, что сейчас ситуация под контролем, в стране есть все необходимые лекарства и средства защиты. По словам Мишустина, Россия направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.