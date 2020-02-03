Иностранные граждане могут быть депортированы из России в случае выявления у них коронавируса, — Мишустин

Иностранные граждане могут быть депортированы из России в случае выявления у них коронавируса, — предупредил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркивает, что сейчас ситуация под контролем, в стране есть все необходимые лекарства и средства защиты. По словам Мишустина, Россия направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
2020-02-03T10:30:00+03:00
2020-02-03T10:38:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 03 февраля 2020
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