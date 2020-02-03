США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая из-за коронавируса — МИД КНР

США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая из-за коронавируса, — считают в Министерстве иностранных дел КНР. Это идет вразрез с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, — заявляют китайские власти. Пекин не видит оснований для ограничений в сфере туризма и торговли.
2020-02-03T10:30:00+03:00
2020-02-03T10:38:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 03 февраля 2020
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