Z Архив новостей новости
5 1 6 638
10:30, 03 февраля 2020

США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая из-за коронавируса — МИД КНР

США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая из-за коронавируса, — считают в Министерстве иностранных дел КНР. Это идет вразрез с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, — заявляют китайские власти. Пекин не видит оснований для ограничений в сфере туризма и торговли.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Собрать Общественную палату Москвы для обсуждения поправок в Конституцию… Это предложение поддерживают 22 из 23 членов комиссии…

5 120 6 34640 27.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

В защиту нюансов Кому-то хочется навязать выбор «Россия — агрессор во Второй мировой войне» против «Россия — жертва агрессии», но это ложный выбор. Оба ответа неправильны…

5 212 6 48995 27.01
Kвторая мировая, история, рф, польша, германия, политика, конфликты, пропаганда, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

К дням памяти жертв холокоста Если Россия хочет, чтобы чужая память о войне, память ее соседей не исказила и не вытеснила ее образ как жертвы войны и главного в ней победителя, ей лучше принять память о холокосте в той безусловной и безоговорочной форме…

5 206 6 14304 29.01
Kпамять, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что смущает в «сделке века» Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам, которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни данного конфликта не в экономике, и решить их «покупкой» лояльности точно не получится…

5 110 6 10238 29.01
Kизраиль, палестина, сша, трамп, политика, мнения
Блоги

Сергей Марков политолог

Ваше слово, панове… Перечислите то, за что у Польши вина перед Россией. Потому что извинения только с одной стороны — не путь к взаимопониманию. Извинения должны быть с обеих сторон…

5 184 6 19260 28.01
Kполитика, польша, общество, история, мнения
Блоги

+ Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил президент Украины…

5 399 6 42273 28.01
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, история, вторая мировая, ссср, германия, зеленский, политика, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Школа сегодня – не скажу, что это школа рабства, но это очень зависимая организация. Учитель очень задавлен, он молится на те немногие надбавки, что ему предложила власть, и поэтому чувствует себя этой власти обязанным…

5 125 6 16351 31.01
#слушать 01:44:42 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

3038181

5 50 6 6672 02.02
#слушать 49:55 ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Пенсии и Конституция Зачем нужна запись в Конституции, которая вообще ничего не значит?...

5 91 6 46906 27.01
Kполитика, конституция, мнения, пенсии
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шендерович рассказал что чувствует, когда иностранцы критикуют Россию И конечно мне досадно, что цивилизация становится заложником этой администрации», — сказал Шендерович…

5 75 6 10599 02.02
Kполитика, общество, события
Блоги

Видео дня

+ Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза Ее членство в сообществе продлилось 47 лет…

5 54 6 7722 01.02
8читать ;смотреть
Kвеликобритания, евросоюз, общество, референдумы, политика, видео, события
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Искусство сделки Называя вещи своими именами, всё выглядело настолько топорно и вызывающе, что шансов добиться согласия палестинцев у Трампа не было. Остается понять, зачем президент США вообще затеял всю эту дурацкую комедию именно сейчас?..

5 181 6 26069 30.01
Kполитика, сша, израиль, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Человек имеет право на злорадство Я смотрю на его фотографию с бородкой, улыбающегося, и думаю: сожалеть ли мне? Сожалеть ли мне о человеке, который говорит подобное? Если это и подобное в корне, на 180 градусов противоречит моим жизненным убеждениям?..

5 72 6 45858 27.01
Интервью Персонально ваш

Роман Цимбалюк гость: Роман Цимбалюк шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

Тут были салюты по поводу 75-летия многих городов. А вот мне, например, хотелось узнать, как так получилось, что Киев, столица теперь независимой Украины, что его взяли и просто сдали вместе с людьми. И таких городов много…

5 62 6 18734 27.01
#слушать 45:29 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Блоги

Алексей Добрынин адвокат Наамы Иссахар, партнёр Pen&Paper

Апелляция. Борьба. Свобода! Сожаление в этой истории вызывает только одно: к свободе Наама пришла не через правосудие, а через институт помилования, которому правосудие да и право не нужно. Но и помилование вряд ли могло бы случиться само по себе — без борьбы…

5 151 6 23387 29.01
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Станислав Белковский

Будет ли в российской Конституции слово Бог (как предлагает Патриарх Кирилл)? Вероятно, нет. Потому что так и не удастся договориться, с заглавной (большой) или строчной (маленькой) буквы писать это слово…

5 206 6 32579 02.02
Kобщество, рпц, политика, конституция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Четверо бойцов спецназа ФСБ, по неподтвержденным сведениям, погибли в Сирии Как говорят представители расследовательской группы Conflict Intelligence Team, которые занимаются мониторингом ситуации в зонах военных конфликтов, все четверо были убиты в результате минометного обстрела…

5 17 6 6333
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Моя преамбула Конституции: «Чтя память предков, передавших нам идеалы опричнины, чекизма, черносотентства, стукачества, опыт лагерей, массовых расстрелов и пыток, СМЕРШей, штрафбатов и руководствуясь их мерзкими заветами…»

5 55 6 117534 29.01
#слушать 48:00 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Примете ли вы участие в сборе денег для семей полицейских, арестованных по делу Голунова?
5 34 6 8737 31.01
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Новый дворец и Майбах Медведева Новый дворец и Майбах Медведева Эксклюзивный особняк в центре Москвы и лимузин Майбах за 57 млн рублей. Что еще нужно Дмитрию Анатольевичу Медведеву в ожидании президентского кресла…

5 50 6 322581 28.01
8читать ;смотреть
Kмедведев, архитектура, москва, видео, автомобили, события
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Есть мнение тех людей, которые работали с Мишустиным бок о бок. Оно выражается в том, что, может быть, он очень профессионален, но доверять ему ничего нельзя там, где есть деньги и имущество…

5 114 6 110288 29.01
#слушать 36:09 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8309190
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4359951

Сегодня в эфире