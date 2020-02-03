Великобритания по-прежнему отказывается раскрывать местоположение экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

«Конечно, они живы», — сказала в интервью «Коммерсанту» британский посол в России Дебора Броннерт. Однако, говорить, где они находятся, даже хотя бы уточнить в Великобритании они или нет, наотрез отказалась, пояснив, что страна уважает право людей принимать решения самостоятельно. «И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц», — отметила дипломат.

Она сообщила, что Британия очень серьезно подошла к сбору улик в отношении фигурантов дела. Их собрано достаточно. И то, что было обнародовано, совершенно точно убедило многих британцев и многих партнеров за рубежом в причастности России к данному преступлению. Все улики будут тщательно изучены, а судебный процесс будет проведен должным образом, заверила посол, подчеркнув, что Лондон хочет, чтобы все решалось в соответствии с законом, фигуранты должны предстать перед британским судом. За ним последнее слово.

По версии британских властей, Скрипали были отравлены в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. В Москве это неоднократно отрицали.