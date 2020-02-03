МВД намерено увеличить число возможных комбинаций в кодах регионов из-за нехватки автомобильных номеров

По данным «Коммерсанта», ведомство предлагает разрешить подразделениям ГИБДД выдавать номера с любой первой цифрой, от единицы до девятки. Таким образом в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области – 666. Производители предупредили, что это может привести к подорожанию номеров для населения. При производстве алюминиевого номера нанесение других цифр, кроме единицы и семерки, потребует примерно на 10% больше затрат на металл.
2020-02-03T10:03:00+03:00
2020-02-03T10:07:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:03, 03 февраля 2020
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