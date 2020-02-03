В столице и других городах по всей стране возник дефицит медицинских масок

Их раскупили после того, как в России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

«Ситуация начала походить на историю», — отмечает гендиректор одной из крупнейших онлайн-аптек в комментарии газете «Ведомости». По его словам, спрос резко вырос за последние несколько дней. Сейчас, пишет издание, в Москве медицинские маски можно найти с трудом, причем как в городских аптеках, так и у онлайн-ритейлеров, даже крупных, некоторые из них предлагают доставку минимум через 4 дня. Не меньший ажиотаж наблюдается в Забайкальском крае, где зарегистрирован случай заражения коронавирусом. Как сообщили в правительстве региона, за неделю в местных аптеках раскупили трехгодичный запас масок. Появились спекулянты, скупающие по несколько тысяч штук для дальнейшей перепродажи. Сообщалось о том, что дефицит наблюдается и во многих других городах. Например, маски почти закончились в аптечных сетях Приморья, медизделия раньше закупали в Китае, а теперь – у отечественных производителей. Между тем, много где цены на маски выросли в несколько раз. В аптеках также отмечается рост спроса на дезинфицирующие средства и противовирусные препараты.

Вспышка заболеваний, вызванных новым типом коронавируса, началась в Китае. В настоящий момент число зараженных превышает 17 тысяч человек, в России выявлено 2 случая