По данным издания «Проект», семья главы Ростеха Сергея Чемезова владеет недвижимостью почти на 4 миллиарда рублей

Это одно из самых дорогих мест на Рублево-Успенском шоссе. Такой участок может стоить около 3-х миллиардов рублей. Рукавишникова вряд ли могла бы позволить себе такие траты. Сергей Чемезов всю жизнь работает на государство, — подчеркивает «Проект».
2020-02-03T10:01:00+03:00
2020-02-03T10:01:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:01, 03 февраля 2020
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