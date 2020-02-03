По данным издания «Проект», семья главы Ростеха Сергея Чемезова владеет недвижимостью почти на 4 миллиарда рублей

Это одно из самых дорогих мест на Рублево-Успенском шоссе. Такой участок может стоить около 3-х миллиардов рублей. Рукавишникова вряд ли могла бы позволить себе такие траты. Сергей Чемезов всю жизнь работает на государство, — подчеркивает «Проект».