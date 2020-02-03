Сегодня Басманный суд должен решить вопрос о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца по делу об особо крупной растрате

Адвокат добавил, что ходатайство следователя о заочном аресте неправомочно.

«Мы считаем, что оснований никаких нет. Более того, я бы хотел обратить внимание, что статья, которая вменяется подзащитному, 160 — она экономическая. Уголовный процессуальный кодекс у нас запрещает арестовывать по экономическим статьям бизнесменов. А Борис Минц, безусловно, бизнесмен. И поэтому суд не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы удовлетворить это ходатайство. Так что позиция защиты будет именно такова — мы будем ссылаться на УПК РФ, на то, что подобное решение о заочном аресте будет просто напросто незаконным», — сказал Ф.Куприянов.

Следствие считает, что Борис Минц и его сыновья контролировали спорную сделку о выкупе «ФК Открытие» облигаций О1 Group Finance на 34 миллиарда рублей за две недели до объявленной Центробанком санации банка и введении временной администрации.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group и бывший совладелец банка «Открытие». Предприятия Б.Минца специализируются на управлении финансами и недвижимостью. Состояние бизнесмена оценивается более чем в 1 миллиард долларов США. Борис Минц является основателем Музея русского импрессионизма.