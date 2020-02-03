Медицинские работники, включая врачей и медсестер, начали забастовку в Гонконге

Они требуют полного закрытия границы с материковым Китаем. В самом Гонконге уже 15 подтвержденных случаев заболевания. Из-за эпидемиологической угрозы закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия. Школьные каникулы продлены до марта.
2020-02-03T09:30:00+03:00
2020-02-03T09:30:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 03 февраля 2020
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