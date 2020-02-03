Лиса нарушила накануне воздушное движение в московском аэропорту Домодедово, утверждает интернет-издание «Фонтанка»

Из-за животного пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу, рассказали петербургскому изданию источники в столичном управлении воздушным движением. Три самолета, которые уже находились на посадочной прямой, вынуждены были прервать заход. Кроме того, еще четыре лайнера авиадиспетчерам пришлось увести с маршрута. После того, как лису удалось изгнать, самолеты благополучно приземлились.