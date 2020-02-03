Российских космонавтов несколько раз опрашивали после возвращения с МКС по делу о «дырке» в корабле «Союз»

Как рассказал агентству РИА Новости один из членов недавних экспедиций Олег Артемьев, расследование не прекращено, но окончательного вердикта нет. Отверстие в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» обнаружили в августе 2018 года. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже утверждал, что причина появления отверстия понятна, но обнародовать эту информацию не планируется.
2020-02-03T05:03:00+03:00
2020-02-03T04:45:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 03 февраля 2020
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