Российских космонавтов несколько раз опрашивали после возвращения с МКС по делу о «дырке» в корабле «Союз»

Как рассказал агентству РИА Новости один из членов недавних экспедиций Олег Артемьев, расследование не прекращено, но окончательного вердикта нет. Отверстие в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» обнаружили в августе 2018 года. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже утверждал, что причина появления отверстия понятна, но обнародовать эту информацию не планируется.