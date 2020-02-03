ФАС хочет распространить требование о предустановке российских приложений на владельцев ОС

В ведомстве считают, что Apple, Google и Microsoft должны также обеспечить возможность удалить любую из установленных программ. Об этом говорится в концепции подзаконных актов к закону о предустановке, которая оказалась в распоряжении газеты «КоммерсантЪ». Эксперты предупреждают, что такие условия будут невыгодны владельцам платформ, а в отсутствие серьезных санкций они вряд ли станут выполнять требования.
2020-02-03T05:03:00+03:00
2020-02-03T04:45:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 03 февраля 2020
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