ФАС хочет распространить требование о предустановке российских приложений на владельцев ОС

В ведомстве считают, что Apple, Google и Microsoft должны также обеспечить возможность удалить любую из установленных программ. Об этом говорится в концепции подзаконных актов к закону о предустановке, которая оказалась в распоряжении газеты «КоммерсантЪ». Эксперты предупреждают, что такие условия будут невыгодны владельцам платформ, а в отсутствие серьезных санкций они вряд ли станут выполнять требования.