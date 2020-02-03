Напавшего на прохожих в Лондоне звали Судеш Амман, его недавно освободили из тюрьмы

В британской полиции рассказали, что он был осужден по обвинению в причастности к террористической деятельности. По сведениям газеты The Telegraph, злоумышленник провел в заключении более трех лет. Представитель полиции заверил, что за Амманом велась слежка, и полицейские немедленно отреагировали, застрелив его. Тем не менее, по данным медиков, в результате нападения пострадали три человека. Власти уже назвали случившееся накануне на юге Лондона терактом.