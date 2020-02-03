Совет Госдумы рассмотрит сегодня вопрос о переносе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституции

Сейчас оно запланировано на 11 февраля. Однако его могут отложить до конца февраля или начала марта, не исключал ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, сейчас поступает множество поправок к первой версии документа и перенос необходим для проработанного решения. Кроме того, изменения в Основной закон необходимо обсудить с представителями гражданского общества и экспертами. В первом чтении законопроект был принят единогласно 23 января.