Во многих московских аптеках закончились медицинские маски

Как рассказали газете «Ведомости» в руководстве одной из них, в минувшие выходные спрос на этот товар резко подскочил. Наряду с эти в несколько раз, с 5 до 20 рублей, выросли отпускные цены на маски. Участники рынка ожидают, что в скором времени ситуация здесь стабилизируется. В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс». Власти региона решают вопрос о закупке дополнительной партии.
2020-02-03T05:03:00+03:00
2020-02-03T04:43:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 03 февраля 2020
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