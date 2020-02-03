Во многих московских аптеках закончились медицинские маски

Как рассказали газете «Ведомости» в руководстве одной из них, в минувшие выходные спрос на этот товар резко подскочил. Наряду с эти в несколько раз, с 5 до 20 рублей, выросли отпускные цены на маски. Участники рынка ожидают, что в скором времени ситуация здесь стабилизируется. В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс». Власти региона решают вопрос о закупке дополнительной партии.