Миллиардер Майкл Блумберг предложил ввести в США налог для богатых

Один из претендентов на участие в выборах американского президента от демократов считает, что дополнительный сбор даст бюджету до $5 трлн Бывший мэр Нью-Йорка выступает за то, чтобы миллиардеры и крупные компании заплатили дополнительно 5% с доходов выше $5 млн. в год, пишет газета The New York Times. Сегодня избиратели штата Айова откроют сезон т.н. первичных выборов, который закончится летом избранием кандидата на президентский пост от американских демократов.
2020-02-03T04:04:00+03:00
2020-02-03T04:07:15+03:00
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04:04, 03 февраля 2020
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