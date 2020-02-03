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04:04, 03 февраля 2020

Миллиардер Майкл Блумберг предложил ввести в США налог для богатых

Один из претендентов на участие в выборах американского президента от демократов считает, что дополнительный сбор даст бюджету до $5 трлн Бывший мэр Нью-Йорка выступает за то, чтобы миллиардеры и крупные компании заплатили дополнительно 5% с доходов выше $5 млн. в год, пишет газета The New York Times. Сегодня избиратели штата Айова откроют сезон т.н. первичных выборов, который закончится летом избранием кандидата на президентский пост от американских демократов.



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