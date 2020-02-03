Координатор митинга в память СКК в Петербурге Лариса Лопаткина остается в отделе полиции до утра

Ее были готовы отпустить под обязательство о явке, однако она отказалась его подписать, пишет интернет-издание «Фонтанка». Лопаткина была задержана накануне утром. Ее обвиняют в неповиновении законным требованиям полиции. В пятницу в Петербурге во время демонтажа кровли обрушилась крыша и часть стен спортивного комплекса. Погиб один рабочий. В воскресенье на согласованный митинг в память о погибшем, как сообщалось, пришли около 600 человек.