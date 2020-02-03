Все школы эвакуируют в Хабаровске

Это связано с сообщениями об угрозе распылить в зданиях учебных заведений нервно-паралитический газ, передает агентство ТАСС. Сейчас учащихся размещают в помещениях ближайших социальных объектов. Волна лжеминирований накрыла российские города в конце ноября. Ранее ФСБ и Роскомнадзор объявили, что заблокировали два иностранных почтовых сервиса, с которых, по их сведениям, приходили письма с угрозами. Однако уже после этого, в субботу, учреждения вновь стали получать такие сообщения.