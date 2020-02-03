Четверо бойцов спецназа ФСБ, по неподтвержденным сведениям, погибли в Сирии

Как говорят представители расследовательской группы Conflict Intelligence team, которые занимаются мониторингом ситуации в зонах военных конфликтов, все четверо были убиты в результате минометного обстрела. Кроме того, расследовательская группа опубликовала снимки памятных листов с фотографиями и фамилиями погибших. По сведениям группы, эти листы вывешены в одном из ведомственных зданий ФСБ. Представители спецслужбы, а также российских властей информацию о гибели бойцов спецназа пока не комментировали.
2020-02-03T04:04:00+03:00
2020-02-03T04:05:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2581266-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 03 февраля 2020
Загрузка комментариев...