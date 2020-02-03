Четверо бойцов спецназа ФСБ, по неподтвержденным сведениям, погибли в Сирии

Как говорят представители расследовательской группы Conflict Intelligence team, которые занимаются мониторингом ситуации в зонах военных конфликтов, все четверо были убиты в результате минометного обстрела. Кроме того, расследовательская группа опубликовала снимки памятных листов с фотографиями и фамилиями погибших. По сведениям группы, эти листы вывешены в одном из ведомственных зданий ФСБ. Представители спецслужбы, а также российских властей информацию о гибели бойцов спецназа пока не комментировали.