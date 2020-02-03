Военный суд должен избрать сегодня меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили

Его обвиняют в нападении на служащего Росгвардии в Москве. Как рассказали агентству ТАСС представители правоохранительных органов, Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Спортсмен и другой боксер, Овик Оганнисян, по словам полицейских, были задержаны на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал агентству, что Кушиташвили ранее не был замечен

в употреблении алкоголя и наркотиков.