Второй жилой комплекс может появиться на границе национального парка «Лосиный остров»

К 2022 году на северо-востоке столицы хотят возвести жилой дом почти на тысячу квартир по программе реновации, пишет газета «КоммерсантЪ». Местные жители говорят, что на участке началась вырубка, под угрозой более 600 деревьев. Стройплощадка попадает в охранную зону парка, где запрещено подобное строительство. В столичной мэрии отвечают, что необходимые документы у застройщика есть, Минприроды готовит иск в суд. Ранее на границе парка начали строить комплекс «Сказочный лес», законность работ, как пишет газета, сейчас оспаривается в суде.