Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границы с Россией

Однако она уверена, что также сохраняет силу Тартуский договор, который Москва и Таллин заключили сто лет назад. По мнению президента, документ свидетельствует о рождении Эстонского государства. Согласно этому соглашению, республике принадлежат Ивангород и часть Печорского района Псковской области. О претензиях на эти территории неоднократно говорил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас. Российский МИД считает, что договор утратил силу. Официальный представитель ведомства Мария Захарова полагает, что разговоры об этом соглашении в Эстонии призваны привлечь электорат.