Общее число заболевших превышает 17 тысяч человек, говорят китайские власти. Большинство новых случаев зафиксированы в городе Ухане, где произошла вспышка заболевания.
Зараженные коронавирусом нового типа также обнаружены в двух десятках стран, в том числе два случая подтверждены в России.
До 361 выросло число умерших от коронавируса нового типа
Общее число заболевших превышает 17 тысяч человек, говорят китайские власти. Большинство новых случаев зафиксированы в городе Ухане, где произошла вспышка заболевания.