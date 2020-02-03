Военная авиация должна приступить сегодня к эвакуации россиян из Китая

Для этого министерство обороны выделило пять самолетов. На каждом из них будут лететь военные медики и специалисты в области вирусологии, говорят в ведомстве. О распоряжении президента Владимира Путина задействовать военных, чтобы вывезти россиян из страны, где произошла вспышка коронавируса, стало известно в субботу. По данным дипломатов, покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение заболевания, собираются 130 россиян.