Военная авиация должна приступить сегодня к эвакуации россиян из Китая

Для этого министерство обороны выделило пять самолетов. На каждом из них будут лететь военные медики и специалисты в области вирусологии, говорят в ведомстве. О распоряжении президента Владимира Путина задействовать военных, чтобы вывезти россиян из страны, где произошла вспышка коронавируса, стало известно в субботу. По данным дипломатов, покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение заболевания, собираются 130 россиян.
2020-02-03T03:04:00+03:00
2020-02-03T03:06:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 03 февраля 2020
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