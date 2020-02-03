Украина не согласилась с размерами компенсаций Ирана за погибших на сбитом самолете граждан

Тегеран предлагал по 80 тыс. долларов, сказал в интервью украинском телеканалу «1+1» президент страны Владимир Зеленский. Он заверил, что Киев намерен добиваться увеличения размера выплат. Зеленский повторил, что Украина требует вернуть бортовые самописцы лайнера для их тщательной расшифровки. Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит 8 января после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Позже власти Исламской республики признали, что воздушное судно было обстреляно в результате ошибки.