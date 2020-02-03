Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса удостоился награды Британской академии кино и телевизионных искусств

Сам автор картины получил премию как лучший режиссер. Кроме того, за лучшую женскую роль наградили актрису Рене Зеллвегер за работу в биографической драме «Джуди». Хоакин Феникс отмечен за роль Джокера в одноименной картине. Уже через неделю в Лос-Анджелесе назовут лауреатов одной из главных кинопремий – «Оскар».