Больше 90% россиян, по данным ВЦИОМ, поддержали поправки социального характера в Конституцию

В том числе обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума, пишет газета РБК. В ходе телефонного опроса, который проводился в конце января, подавляющее большинство сограждан также высказались в поддержку инициативы увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет, наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства, и запрета иностранного гражданства для губернаторов, членов правительства, госслужащих. Владимир Путин выступил с предложением внести поправки в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Госдума уже 11 февраля планирует рассмотреть закон об этих изменениях. На 12 апреля, как пишет пресса, может быть запланировано общероссийское голосование по вопросу о поправках.