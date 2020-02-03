Участник протестов против мусоросжигательного завода в Татарстане рассказал о нападении на себя

По словам активиста Александра Давыдова, в ночь на субботу на улице в Казани его избили трое злоумышленников. Он уверен, что это связано с его общественной деятельностью. В управлении МВД России по Казани сказали агентству «Татар-информ», что получили заявление об избиении и сейчас проводят проверку. Жители пригорода Казани, где планируют построить мусоросжигательный завод, проводят протестные акции больше полутора лет.
2020-02-03T02:03:00+03:00
2020-02-03T02:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 03 февраля 2020
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