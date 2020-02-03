Историческая драма «1917» получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA как лучший британский фильм. Об этом объявлено в Альберт-холле на 73-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства. Британская академия традиционно объявляет имена своих лауреатов между церемониями присуждения в США двух главных мировых кинонаград: «Золотого глобуса» и «Оскара».