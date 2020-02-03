Историческая драма «1917» получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA как лучший британский фильм. Об этом объявлено в Альберт-холле на 73-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства. Британская академия традиционно объявляет имена своих лауреатов между церемониями присуждения в США двух главных мировых кинонаград: «Золотого глобуса» и «Оскара».
2020-02-03T00:04:00+03:00
2020-02-03T00:06:04+03:00
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00:04, 03 февраля 2020
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