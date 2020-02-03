В Брюсселе сегодня состоится рассмотрение дела об экстрадиции экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников. Их требует выдать Испания в связи с обвинениями в подстрекательстве к мятежу.

Суд Брюсселя уже дважды откладывал рассмотрение дела, в рамках которого он должен принять решение, выполнять ли ордеры на арест Карлеса Пучдемона и двух его сподвижников – также бывших членов каталонского правительства. Эти ордеры ранее выдал Верховный суд Испании. Но Пучдемон настаивает на том, что у него есть иммунитет, поскольку еще весной он был избран депутатом Европарламента. Однако в Мадриде так не считают – чтобы войти в официальный список депутатов, который формируют испанские власти, Пучдемон должен был приехать в страну из Бельгии, куда он бежал в 2017 году, и принести присягу на верность испанскому народу. При этом по возвращении политик наверняка был бы арестован – Мадрид обвиняет его в подстрекательстве к бунту и растрате бюджетных средств.

Пучдемон возглавлял Каталонию во время активизации борьбы за независимость. Он бежал из страны вскоре после референдума, в котором жители проголосовали за выход области из состава Испании.