Террорист, напавший с ножом на прохожих в Лондоне уже находился под пристальным вниманием полиции

Об этом говорится к заявлении Скотленд Ярда. Прежде чем преступника застрелили стражи порядка, злоумышленник успел ранить двоих человек.

Еще один легко пострадал от осколков стекла, разлетевшихся после выстрелов полиции. Пояс смертника на преступнике оказался муляжом. Инцидент расследуется как связанный с терроризмом. Личность убитого не раскрывается.

Вслед за Лондоном резня произошла в бельгийском Генте. Там женщина с ножом ранила двух человек Как сообщают местные СМИ, правоохранители задержали злоумышленницу. Ее личность и мотивы устанавливаются.