Россиян сегодня самолётами Минобороны начнут эвакуировать из Китая из-за коронавируса

Из страны предстоит вывезти больше 340 наших соотечественников. Многие из них находятся сейчас в Ухане, сообщили в посольстве нашей страны. Напомню, что столица провинции Хубэй стала источником распространения коронавируса. Эвакуировать россиян оттуда военными самолётами распорядился президент Путин. Людей, которые вернутся на родину, поместят на карантин в Подмосковье, рассказала Интерфаксу одна из россиянок в Ухане. По её словам, им рекомендовали взять с собой в самолёт меньше тридцати килограммов багажа. Вчера на родину вернулись более 70 россиян из Китая. Это жители Приморья, Амурской области и Забайкалья. На границе с Маньчжурией их осмотрели медики и провели лабораторные исследования, сообщает агентство ТАСС. Напомним, коронавирус выявили уже более чем в двух десятках стран, включая Россию. Здесь пока двое заболевших – в Чите и Тюмени. Российское правительство вчера включило коронавирусную инфекцию в список опасных для окружающих болезней.

Китайские власти сегодня откроют первую из двух специализированных больниц для заражённых коронавирусом. Клиника рассчитана на тысячу человек, лечить их будут военные медики. При этом число заражённых в Китае превышает 14 тысяч, болезнь унесла жизни более трёхсот человек. Помимо Китая один человек умер на Филиппинах.

И с сегодняшнего дня РЖД временно приостанавливает всё пассажирское сообщение с Китаем, в том числе между Москвой и Пекином.