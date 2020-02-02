Академик Валентин Янин будет похоронен в Великом Новгороде

Об этом ТАСС сообщил вице-президент РАН, Николай Макаров. По его словам, такова была последняя воля крупнейшего исследователя новгородских берестяных грамот. Выдающийся советский и российский ученый умер сегодня в Москве, не дожив четырех дней до 91 года. Дата и время прощания еще не назначены.