Академик Валентин Янин будет похоронен в Великом Новгороде

Об этом ТАСС сообщил вице-президент РАН, Николай Макаров. По его словам, такова была последняя воля крупнейшего исследователя новгородских берестяных грамот. Выдающийся советский и российский ученый умер сегодня в Москве, не дожив четырех дней до 91 года. Дата и время прощания еще не назначены.
2020-02-02T23:02:00+03:00
2020-02-02T23:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 02 февраля 2020
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