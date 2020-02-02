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23:02, 02 февраля 2020

Ракета-носитель «Союз-2» завтра будет выведена на стартовый комплекс

В ночь с 6 на 7 февраля она должна будет вывести на орбиту телекоммуникационные спутники компании OneWeb. Изначально пуск планировался на декабрь, затем неоднократно переносился. По данным компании OneWeb, перенос был связан с дополнительными испытаниями космических аппаратов.



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