Ракета-носитель «Союз-2» завтра будет выведена на стартовый комплекс

В ночь с 6 на 7 февраля она должна будет вывести на орбиту телекоммуникационные спутники компании OneWeb. Изначально пуск планировался на декабрь, затем неоднократно переносился. По данным компании OneWeb, перенос был связан с дополнительными испытаниями космических аппаратов.