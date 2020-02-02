Иран предлагал выплатить по $80 тыс. семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном украинского самолета

Иран предлагал выплатить по 80 тыс. долларов семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном украинского самолета, но Киев счел эту сумму недостаточной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он вновь потребовал передать Киеву бортовые самописцы лайнера для их тщательной расшифровки.