Три человека, по уточненным данным, получили ранения в результате теракта в Лондоне

По сообщению полиции, злоумышленник, вооруженный мачете напал на прохожих на юге британской столицы и был застрелен сотрудниками охраны порядка. По информации телеканала «Скай ньюс», преступник, личность которого не раскрывается, ранее уже находился под пристальным вниманием полиции. Телеканал также утверждает, что убитый был исламистом. Скотленд Ярд подтвердил, что террорист действовал под влиянием исламистских идей. В момент нападения на нем был муляж пояса смертника.