РЖД с завтрашнего дня временно приостанавливает всё пассажирское сообщение с Китаем

С 31 января из-за короновируса было приостановлено движение ряда пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. Таким образом пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем будет полностью прекращено до особого указания.