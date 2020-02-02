РЖД с завтрашнего дня временно приостанавливает всё пассажирское сообщение с Китаем

С 31 января из-за короновируса было приостановлено движение ряда пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. Таким образом пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем будет полностью прекращено до особого указания.
2020-02-02T23:00:00+03:00
2020-02-02T23:02:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 02 февраля 2020
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